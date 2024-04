Motorista de caminhão com sinais de embriaguez e sem habilitação bate em carro e invade farmácia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Clientes e funcionários de uma farmácia, em Taguatinga (DF), passaram por um susto. Um motorista de caminhão bateu em um carro e invadiu o comércio. Ninguém se feriu.

Segundo a polícia militar do DF, o condutor do caminhão tem 19 anos, não apresentou carteira de motorista e estava bêbado. Antes de atingir o veículo, que invadiu a farmácia, ele bateu em outros carros pelo caminho, colocando a vida de várias pessoas em risco. Depois do acidente, ele ainda tentou fugir, mas foi preso a cerca de 1 km do local, por policiais militares que patrulhavam a região.

O suspeito foi levado para delegacia. Um passageiro, que estava em uma parada de ônibus, foi atingido por estilhaços de vidros.

VEJA TAMBÉM:

Brasil passa a adotar esquema de dose única contra o HPV

Acidente entre dois carros na saída de Brasília para Unaí deixa seis mortos

Instituto do DF abre vagas para cadastro reserva em áreas de saúde, com salários até R$ 14 mil