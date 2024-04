Motoristas profissionais têm até 31 de março para regularizar exame toxicológico

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Termina no dia 31 de março o prazo para a realização do exame toxicológico dos motoristas das categorias C, D e E que têm carteira vencendo entre janeiro e junho. A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) alerta que a não realização do exame é infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

VEJA TAMBÉM:

Distrito Federal registra 188 mortes e 180 mil casos prováveis de dengue

Brasil registra mais de 220 mil casos e 43 mortes por dengue no fim de semana

Polícia Militar destrói pacote suspeito na Embaixada da Itália, em Brasília