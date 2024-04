Novas tendas de hidratação estão em montagem no DF; saiba os locais e horários de atendimento Serão 11 novas estruturas montadas em diferentes RAs para atendimento exclusivo de pacientes com dengue. Unidades terão estrutura de hospital de campanha

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novas tendas de hidratação estão sendo montadas no Distrito Federal para ajudar no combate a dengue. Serão 11 novas estruturas montadas em diferentes RAs para atendimento exclusivo de pacientes com dengue. Unidades terão estrutura de hospital de campanha.

Confira onde serão instaladas as novas tendas de acolhimento a pacientes com sintomas de dengue:

Com funcionamento 24h

Gama: estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG)

Guará: em frente à UBS 1

Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste

Com funcionamento diário, das 7h às 19h

Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Varjão: atrás da UBS 1

Taguatinga: estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

Planaltina: estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRP)

Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal

Ceilândia: estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Samambaia: estacionamento da UBS 7

VEJA TAMBÉM:

Dengue: Brasil registra 26 mortes e 166 mil novos casos prováveis durante o feriado

Número de motoristas flagrados alcoolizados no feriado é mais que o dobro do mesmo período de 2023

População carcerária aumenta 21% em 7 anos no país e termina 2023 com mais de 852 mil pessoas