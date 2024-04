Ônibus que fazia linha de Águas Lindas (GO) para Rodoviária do Plano Piloto pega fogo O veículo transportava cerca de 47 passageiros. Ninguém ficou ferido

Um ônibus pegou fogo no início da manhã desta terça-feira (26) no Pistão Norte, em Taguatinga (DF). Segundo o corpo de bombeiros, o veículo fazia a linha Águas Lindas (GO), Entorno do DF, para Rodoviária do Plano Piloto. Ele transportava cerca de 47 passageiros. Ninguém ficou ferido. Ainda segundo os bombeiros, ao chegarem no local, o incêndio foi controlado.

