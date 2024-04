Polícia Civil indicia médico por homicídio culposo após morte de criança por dengue hemorrágica

Alto contraste

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou o médico responsável por dar alta a uma menina de 7 anos vítima de dengue hemorrágica em 2023. Inicialmente, Pietra Isaac foi levada a um hospital particular do DF, onde foi diagnosticada com bronquite e virose. Entretanto, ao apresentar piora nos sintomas, uma médica recomendou que a menina fosse transferida e internada no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).

Durante a troca de plantão, um médico disse que a criança estaria com “dengo” e liberou Pietra para voltar para casa. No dia seguinte, os sintomas se agravaram e a família optou por levar a criança ao Hmib, mas ela acabou falecendo.

