A Polícia Civil do Distrito Federal investiga se o ônibus incendiado na noite do último sábado (30), no Sol Nascente (DF), é uma retaliação pela morte de um suspeito de tráfico de drogas. Motoristas e cobradores dizem que trabalham com medo.

