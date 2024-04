Polícia militar recebe novos filhotes para treinamento no batalhão de cães Os seis filhotes da raça pastor-belga-malinois são filhos da K9 Gaia e do K9 Spider; todos passarão pelo processo de treinamento

Polícia militar do Distrito Federal recebe novos filhotes para treinamento no batalhão de cães. Os seis filhotes da raça pastor-belga-malinois são filhos da K9 Gaia e do K9 Spider. Os cãezinhos serão treinados para, quem sabe futuramente, integrar oficialmente o plantel do BPCães.

