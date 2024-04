Polícia prende homem suspeito de amarrar e roubar vigilantes em obras no Noroeste (DF)

Alto contraste

A polícia civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem, acusado de três roubos com restrição de liberdade. Os crimes foram em canteiros de obras no Noroeste (DF). Segundo a polícia, ele e um comparsa esperavam que os vigilantes das obras ficassem sozinhos, o que geralmente acontecia aos finais de semana, para cometer os crimes. As vítimas eram amarradas com fios ou arames, enquanto a dupla invadia almoxarifados e roubava ferramentas, rolos de fios e vários objetos.

