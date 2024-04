Polícia procura por homem suspeito de estuprar criança durante 4 anos

Alto contraste

A Polícia Civil do Distrito Federal procura por um homem acusado de estuprar uma criança, de 9 anos, no Jardim Botânico (DF). O homem foi indiciado e teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido. Ele é acusado de ter abusado do vizinho, que tinha 9 anos na época, entre os anos de 2019 e 2023. O acusado teria feito amizade com a família da criança e passou a frequentar a casa deles, sempre falando que jogaria videogame com a criança. Os abusos só foram descobertos após quatro anos. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197.

