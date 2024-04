Preços dos medicamentos devem ficar mais caros a partir desta segunda (1)

Alto contraste

Os preços dos medicamentos foram reajustados em até 4,5% pelos fabricantes nesse domingo (31). O percentual foi definido pelo conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e publicado no Diário Oficial da União. O consumidor deve sentir o impacto no bolso dentro de duas semanas.

