Presidente francês assina novos acordos comerciais e recebe condecoração

A visita oficial do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil se encerrou após mais uma reunião com o presidente Lula. Além do Planalto, Macron visitou também o Congresso Nacional. Ao longo de três dias, os presidentes assinaram 23 atos bilaterais e acordos de cooperação. Entre os temas, estão cooperação jurídica, biodiversidade, segurança energética, modernização da gestão pública, defesa civil, desenvolvimento sustentável, saúde, esportes, segurança, clima e gênero.