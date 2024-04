Profissionais de saúde da rede pública de Novo Gama (GO) passam a ser contratados pela CLT O novo acordo assegura direitos aos trabalhadores e humaniza o atendimento à população do município

Uma parceria entre a Prefeitura de Novo Gama (GO) e a Associação Saúde em Movimento desenvolve através de contrato de prestação de serviços a contratação de profissionais do âmbito da atenção em saúde para todos os serviços do município.

O novo acordo assegura direitos aos trabalhadores e humaniza o atendimento à população do Entorno do Distrito Federal. Os profissionais de saúde da rede pública passam a ser contratados com o regime da CLT, substituindo a modalidade de contratação direta, como autônomos.

Ao todo, o município tem 32 unidades de saúde, com cerca de 300 profissionais contratados.