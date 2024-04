Rodoviária Interestadual deve ter movimentação de 24 mil passageiros durante feriado As cidades do Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Caldas Novas e São Paulo são os destinos mais procurados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com a Páscoa próxima e o ponto facultativo, muitas pessoas aproveitam a folga no trabalho para viajar. A expectativa é de que cerca de 24 passageiros passem pela Rodoviária Interestadual durante o feriado. As cidades do Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Caldas Novas e São Paulo são os destinos mais procurados. 'Serão disponibilizados 71 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser colocados em operação.