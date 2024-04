Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (27) O telejornal apresenta as principais notícias do dia e os destaques da madrugada

Polícia procura por homem suspeito de estuprar criança durante 4 anos. Campanha de castração gratuita de pets abre inscrições. Pesquisa revela queda do desemprego no DF com a criação de 20 mil vagas no último ano. Campus Party Brasília começa nesta quarta (27) no Estádio Mané Garrincha. E ainda: exposição no Aeroporto de Brasília conta história dos 80 anos da Polícia Federal.