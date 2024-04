Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (3) O telejornal apresenta as principais notícias do dia e os destaques da madrugada

Caminhão tomba e atinge motociclista na BR-070, duas pessoas ficam feridas. Polícia prende homem suspeito de matar colega após briga por política. Ministério da Saúde faz ação de incentivo a vacinação no ambiente escolar. Moradores de Água Quente, no DF, somam prejuízos após forte chuva. E ainda: chuva molha idosos e pessoas com prioridade de embarque no terminal do BRT em Santa Maria (DF).