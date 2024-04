Veja a íntegra do DF no Ar desta segunda-feira (25) O telejornal apresenta as principais notícias do dia e os destaques da madrugada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Motociclista fica ferido em acidente com carro na W3 Sul, no DF. Policial atira em homem armado com faca em ocorrência de violência doméstica no DF. Passageiros são surpreendidos com suspensão de funcionamento do metrô nesse domingo (24). E ainda: famílias se reúnem no Parque da Cidade para promover respeito e inclusão.