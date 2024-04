Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (26) O telejornal apresenta as principais notícias do dia e os destaques da madrugada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Polícia Civil resgata duas araras-canindé em casa no Park Way (DF). Adolescente vai ter os pés amputados após complicações de saúde pela dengue. Motorista perde controle da direção e capota carro no balão de acesso ao aeroporto de Brasília. Mães de recém-nascidos poderão retirar bolsa com enxoval durante atendimento no Cras. E ainda: conheça os principais sintomas da dengue tipo D, a forma mais grave da doença.