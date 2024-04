Via do Setor Policial Sul é liberada depois de reparos em pista que cedeu Segundo a Caesb, a tubulação já foi substituída e uma equipe trabalha no local para a troca preventiva de estruturas

O Detran (Departamento de Trânsito) liberou na tarde desta quinta-feira (4) a via do Setor Policial Sul, no Distrito Federal, onde uma cratera se formou depois do asfalto ceder. A via, sentido Taguatinga, teria cedido devido a um desgaste na tubulação de esgoto, informou a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal).

Segundo a companhia, a tubulação já foi substituída e uma equipe trabalha no local para a troca preventiva de estruturas localizadas na região. Apesar da liberação de uma via, a alça de acesso à Epig, no Setor Policial Sul, em trecho de cerca de 500 metros, segue interditada.