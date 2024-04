Assista à íntegra do DF Record desta quinta-feira (21) O DF Record dá voz ao povo do Distrito Federal e traz muita informação ao vivo

IBGE divulga que Ceilândia é região com maior número de moradores no DF. Programação de renegociação registra queda no número de inadimplentes.Chefes de cozinha contam as novidades do Restaurant Week em Brasília. E ainda: disputa pelo cargo de presidente da OAB DF movimenta criação de chapas.