Assista à íntegra do DF Record desta segunda-feira (1) O DF Record dá voz ao povo do Distrito Federal e traz muita informação ao vivo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Gasolina e etanol passam por reajustes e motoristas notam diferença no DF. Companhia de teatro perde 70% de todo figurino depois de incêndio. Casos de assédio na Anvisa devem ser investigados após reportagem do R7. E ainda: Capital X Ceilândia pela final do Candangão 2024, será transmitida pela RECORD.