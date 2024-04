Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (19) O DF Record dá voz ao povo do Distrito Federal e traz muita informação ao vivo

Preços dos medicamentos terão aumento de 4,5% a partir de abril. Presidente da Caixa diz que governo quer redução do depósito compulsório da poupança. Ministro Lewandowski diz que novas provas vão ajudar no caso Marielle Franco.Ibaneis promete retomar obras do Centro Administrativo do DF. E ainda: Senador Izalci Lucas sai do PSDB e reforça bancada do PL.