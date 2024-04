Chefe ensina sugestões fáceis de fazer com tilápia para o almoço de Páscoa Pedro Moreira mostrou como fazer um ceviche de tilápia com frutas e uma tilápia com banana e molho bechamel

Com a chegada da Páscoa, muitas pessoas preferem o peixe à carne vermelha e a de frango. Um chefe ensinou sugestões fáceis de fazer com tilápia para o almoço no feriado. Pedro Moreira mostrou como fazer um ceviche de tilápia com frutas e uma tilápia com banana e molho bechamel.