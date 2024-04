Crescem casos de lesões causadas por esforço repetitivo durante trabalho

Alto contraste

O Distrito Federal registrou aumento das notificações de lesões por esforços repetitivos. A alta expressiva nos registros se deve à atuação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador em sensibilizar os profissionais da área sobre a importância da notificação de agravos relacionados ao trabalho. Conhecidas como LER ou Dort, são todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema músculo esquelético.

A doença se caracteriza pela ocorrência de vários sintomas como dor crônica, formigamento ou dormência e fadiga muscular. Geralmente as dores aparecem principalmente no pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores ou inferiores. Segundo a Secretaria de Saúde, as doenças podem ser prevenidas.