Esplanada fecha para a visita do presidente da França, Emmanuel Macron Vias serão bloqueadas às 8h para cerimônia de recepção no Palácio do Planalto; líder francês passará por Itamaraty e Congresso

A Esplanada dos Ministérios será fechada nesta quinta-feira (28) para a realização da cerimônia de recepção do presidente da França, Emmanuel Macron, em Brasília. O bloqueio no Eixo Monumental começa às 8h nas vias S1, na altura do Congresso Nacional, e na N1, em todos os acessos.

O trânsito será liberado logo após o evento. Segundo a pasta, as vias nas laterais dos ministérios, na N2 e S2 estarão liberadas. As duas pistas permitem acesso ao Palácio do Planalto e seus anexos.