Ibaneis promete retomar obras do Centro Administrativo do DF O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, falou sobre o crédito imobiliário para empresários

Durante reunião com empresários nesta terça-feira (19), o governador do Distrito Federal disse que pretende retomar as obras do centro administrativo do DF, em Taguatinga. Ibaneis Rocha também confirmou a participação do DJ Alok na festa de comemoração aos 64 anos de Brasília.

Durante almoço-debate do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) líderes, gestores e empresários se reuniram para discutir sobre habitação, desenvolvimento econômico e social do Brasil. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, falou sobre o crédito imobiliário para empresários.