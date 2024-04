RECORD e banco BRB transmitem grande final do Candangão 2024, no domingo Capital X Ceilândia se enfrentam neste domingo no Arena BRB Mané Garrincha; partida acontece a partir das 15h30

DF Record| 29/03/2024 - 20h19 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h33 )

