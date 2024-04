Serasa e Desenrola promovem megafeirão para renegociar dívidas Em Brasília, Dia D vai ocorrer na Agência Central dos Correios, no Setor Bancário Norte das 9h até as 17h

Serasa e o programa Desenrola promovem o Dia D de renegociação de dívidas nesta quinta-feira (21). Técnicos e especialistas em educação financeira estarão nas principais agências dos Correios do país para atender a população. Em Brasília, o megafeirão vai ocorrer na Agência Central dos Correios, no Setor Bancário Norte das 9h até as 17h.

Além da orientação sobre educação financeira, as pessoas podem ter descontos de até 99% dependendo da dívida e da empresa. De acordo com a Serasa, o Distrito Federal tem um milhão e duzentos mil pessoas endividadas e inadimplentes. Isso representa 52,2% da população adulta.