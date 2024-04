Em três dias, chuva no DF alcança 67% do total esperado para mês de abril Foram 97,6 milímetros de chuva nos primeiros dias do mês, sendo que o esperado para 30 dias é de 145 milímetros, diz Inmet

Alto contraste

A+

A-

Sedes amparou 25 pessoas em Água Quente Sedes amparou 25 pessoas em Água Quente (Reprodução/ Material cedido)

Em três dias, as chuvas no Distrito Federal alcançaram 67% do total esperado para o mês, que é de 145,2 milímetros (mm). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os primeiros dias de abril registraram 97,6 mm de chuva, uma média de 32 mm por dia — cada unidade equivale a um litro de água por metro quadrado (l/m²). Uma chuva é considerada forte quando fica entre 20 mm e 50 mm por dia, segundo o instituto.

Nesta quarta-feira (3), o Inmet emitiu um alerta amarelo indicando perigo potencial de chuva e ventos intensos na capital. Algumas regiões do DF tiveram alagamentos e enxurradas. Em Água Quente, 25 pessoas foram amparadas com colchões e cobertores fornecidos pela Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social).

A Defesa Civil informou que não há registros de pessoas feridas na região, que sofreu com alagamentos durante a madrugada desta terça-feira (2). O estacionamento do quartel do Corpo de Bombeiros no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento) ficou alagado. Um vídeo obtido pela RECORD mostra um "lago" formado no local com o volume da água.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o meteorologista Cleber Souza, a previsão é de que as chuvas continuem pelos próximos dias, mas diminuam ao longo das semanas. De acordo com o especialista, deve ocorrer principalmente devido ao período de transição entre as chuvas e um clima mais seco, previsto entre maio e junho.

O que fazer durante as chuvas intensas?

A Defesa Civil aconselha que os moradores fiquem atentos ao nível da subida das águas, fechem bem portas e janelas, desliguem aparelhos eletrônicos e não atravessem ruas alagadas.

Em caso de risco de inundações ou enxurradas, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido e de fácil acesso, em caso de precisar deixar a residência. Se a água invadir sua casa, vá imediatamente para áreas mais altas e peça ajuda pelo telefone 193.