DF vacinou 8,11% do público-alvo contra a influenza em 16 dias de campanha

Campanha no DF começou dia 19 de março Campanha no DF começou dia 19 de março (Tony Oliveira/ Agência Brasília - 21/03/2024)

Com 16 dias desde o início da campanha de vacinação contra a influenza, 8,11% das pessoas do grupo prioritário procuraram os postos, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foram aplicadas 89.976 doses em um universo de 1.109.385 moradores que podem receber a vacina de graça pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O DF foi a primeira região do país a começar a campanha, em 19 de março.

A campanha nacional vai até 31 de maio. Até o momento, não existe previsão para a aplicação do público-alvo. Atualmente, podem receber o imunizante os seguintes grupos:

Para ser vacinado, a pessoa que pertence aos grupos contemplados deve comparecer a um dos postos de atendimento com documento de identificação e a caderneta de vacinação. Mesmo quem já recebeu imunizantes contra a gripe em períodos anteriores deve se vacinar.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, afirmou que a imunização ocorre no período de maior circulação dos vírus. “A vacina é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza [gripe], possuindo a capacidade de promover imunidade, reduzindo o agravamento da doença e as internações”, disse no primeiro dia da aplicação dos imunizantes. O DF recebeu 332 mil doses do imunizante e tem em estoque 134,4 mil doses.

