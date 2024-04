Empresa de automóveis anuncia investimento de R$ 4,2 bilhões no Brasil até 2030

Alto contraste

Alckmin calcula que investimentos do setor chegam a R$ 130 bi (Cadu Gomes/VPR - 19.04.2024)

A diretoria da Honda anunciou nesta sexta-feira (19) que a empresa vai investir R$ 4,2 bilhões no Brasil até 2030. A declaração ocorreu depois de reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin . Os valores serão aplicados na fábrica da Honda em Itirapina (SP). A expectativa é que, ao longo dos investimentos, sejam gerados 5.200 empregos, dos quais 1.700 diretos e 3.500 na cadeia de fornecedores.

Com o anúncio da montadora japonesa, os investimentos estrangeiros do setor automobilístico no Brasil chegam a R$ 130 bilhões até 2032, segundo Alckmin. “Agora, vai começar [o ciclo de investimentos] da indústria de autopeças”, afirmou o vice-presidente. O vice-presidente Comercial da Honda do Brasil, Roberto Akiyama, declarou, ainda, que a empresa planeja desenvolver um veículo híbrido e flex no Brasil.

De acordo com a diretoria da Honda, a decisão de investir no Brasil ocorreu, principalmente, por conta do Mover (Mobilidade Verde e Inovação). O programa, lançado no fim do ano passado pelo governo federal, busca promover a expansão de investimentos em eficiência energética, incluir limites mínimos de reciclagem na fabricação de veículos e cobrar menos impostos de quem polui menos.

Em março deste ano, o governo enviou ao Congresso Nacional do projeto de lei que cria o Mover, em substituição à medida provisória vigente, que prevê incentivos fiscais de R$ 19,3 bilhões até 2028 para o setor automotivo.

Programa Mover

Na última segunda (15), o governo federal habilitou 23 empresas do setor automotivo no Mover . Outros 18 pedidos estão em análise técnica. Das 18 solicitações que estão sob análise, 11 são para projetos de desenvolvimento, incluindo novas plantas, novos modelos e relocalização de fábricas; três são para serviços de pesquisa de empresas que não fazem carros nem componentes, mas têm centros e laboratórios no país. As outras quatro são empresas com fábricas já em funcionamento.

Segundo o governo, as empresas, uma vez habilitadas, podem apresentar seus projetos e requisitar os créditos proporcionais aos investimentos, que variam de R$ 0,50 e R$ 3,20 por real investido acima de um patamar mínimo. Quanto maior o conteúdo nacional de inovação presente nas etapas produtivas, maior o crédito. Caso não realize os investimentos previstos, a companhia é desabilitada e tem de devolver os recursos recebidos.