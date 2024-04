Líder do governo na Câmara nega crise entre Poderes e critica PEC do quinquênio Guimarães afirmou que extrateto a magistrados é ‘desserviço’; Lula convocou reunião de última hora nesta sexta

Guimarães afirmou que sintonia precisa de 'um consertinho aqui ou por lá' José Guimarães criticou proposta de reduzir ministérios

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), negou nesta sexta-feira (19) que haja crise entre o Executivo e o Legislativo. O deputado federal também afirmou que vai trabalhar para derrubar a proposta de emenda à Constituição (PEC) do quinquênio, que prevê um extrateto de 5% a cada cinco anos a magistrados e membros do Ministério Público da ativa, aposentados e pensionistas. A fala de Guimarães ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais líderes do governo no Legislativo. O encontro, convocado de última hora por Lula, reuniu também os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

Guimarães também negou que a reunião tenha sido emergencial. “Foi normal, de rotina. Fazia duas semanas que o presidente não tinha tido essa oportunidade”, destacou. “Presidente Lula aproveitou esta sexta-feira para socializar toda a discussão que está vindo das matérias que estão sendo votadas na Câmara no Senado”, completou.

O líder afirmou que as recentes trocas de farpas entre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não foram pauta no encontro. “Está funcionando tranquilamente. Estou fazendo articulação na Câmara e evidentemente que Padilha está disposto a conversar com o presidente Lira na hora que se dispuser. Não tem crise sobre isso”, declarou.

Guimarães afirmou que há sintonia entre os líderes do governo no Legislativo e os ministros. Na visão dele, o clima com Lira também é positivo. “Tem que ter sempre sintonia com o Lira. Tem sintonia, é só fazer um consertinho ali, um consertinho por lá, mas nada que atrapalhe a nossa vontade. O presidente Lira tem tido essa vontade de votar os programas de interesse do país”, destacou.

