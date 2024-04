Exposição 'Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação' estreia em maio em Brasília Iniciativa do IBRAF com Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, percorrerá cidades brasileiras até 2025; entrada é gratuita

O IBRAF (Instituto Brasil África) traz para o Brasil a exposição inédita "Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação", uma colaboração com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, na África do Sul. A mostra tem entrada gratuita e percorrerá diversas cidades brasileiras, entre 2024 e 2025. A estreia acontece em Brasília, em 7 de maio, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.

A exposição é um profundo tributo ao legado de Nelson Mandela, uma figura imponente na luta global pela justiça, igualdade e paz. Por meio de uma coleção de 50 peças, incluindo fotografias e vídeos, os visitantes embarcarão numa viagem evocativa através da vida notável deste líder revolucionário.

"Estamos honrados em trazer esta exposição inspiradora para o Brasil, oferecendo uma oportunidade única de refletir sobre o impacto do espírito indomável de Nelson Mandela e seu compromisso inabalável com a paz", afirma o presidente do Instituto Brasil África, professor João Bosco Monte.

A exposiação destaca o traço reconciliador de Mandela, que dedicou a vida à transformação de seu país e inspira até hoje a busca por um mundo menos desigual. A mostra oferece um retrato multifacetado da vida do ex-presidente sul-africano, desde o seu ativismo inicial até sua presidência histórica.

"Através da observação destas imagens, os participantes terão uma compreensão mais profunda da relevância duradoura de Mandela como um símbolo internacional de esperança, resiliência e do poder do diálogo para transcender a divisão social", comenta Christopher Till, curador da exposição e fundador do Javett Art Center, em Pretória.

A exposição "Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação" estreia no Aeroporto de Brasília, espaço por onde circularam mais de 2,3 milhões de pessoas apenas em fevereiro de 2024, segundo a Inframerica, concessionária do terminal. A mostra é desenhada para cativar audiências de todas as idades, origens e nacionalidades.

Sobre o Instituto Brasil África

O Instituto Brasil África promove há mais de dez anos as relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e os países do continente africano. Suas atividades estão estruturadas em três pilares: pesquisa e publicações; organização de eventos e conferências; capacitação e treinamento técnico no âmbito da cooperação sul-sul e triangular.

Em 2018, o IBRAF trouxe para o Brasil a exposição “Mandela - de Prisioneiro a Presidente”, em parceria com o Museu do Apartheid, vista mundialmente por mais de 1 milhão de pessoas.

Sobre a Fundação Nelson Mandela

A Fundação Nelson Mandela, fundada em 1999 pelo líder sul-africano, é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a memória, o diálogo e o legado de Nelson Mandela. Por meio de diversas atividades formativas e socioculturais, a instituição em construir um mundo mais equitativo e compassivo, inspirado na visão e nos valores de Mandela.