Filmes no Cine Drive-In, espetáculos e programação de Páscoa animam o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 traz eventos gratuitos e pagos, a partir desta sexta-feira, para pessoas de todas as idades; confira as atrações

(Arte R7)

Com feriado nesta sexta-feira (29), o Distrito Federal está com atrações para o público aproveitar o fim de semana adiantado. Os destaques são espetáculos gratuitos, filmes no Cine Drive-In, atividades de Páscoa e exposições. A agenda cultural do R7 traz eventos gratuitos e pagos para pessoas de todas as idades.

(Reprodução/ Instagram @brasíliashopping )

'Fim de Partida'

O CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) recebe o espetáculo "Fim de Partida" até 21 de abril. A peça mostra dois palhaços que se encontram reclusos em um abrigo enquanto o mundo parece ter chegado ao fim.

Onde: CCBB

Quando: até 21 de abril

Horário: quinta a sábado, às 20h; domingo, 18h

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

'A Fantástica Fábrica de Chocolate'

O Teatro Brasília Shopping apresenta o espetáculo "A Fantástica Fábrica de Chocolate" no sábado (30) e domingo (31). A inspiração é do clássico conto que virou filme e narra a história do jovem Charlie Bucket e seu avô Joe que ganham um concurso mundial da Wonka Chocolates.

Onde: Teatro Brasília Shopping

Quando: sábado (30) e domingo(31)

Horário: 16h

Valor: a partir de R$ 30 (meia)

'Os Cães'

O espetáculo "Os Cães" terá sua última apresentação neste sábado (30), no Espaço Semente, no Gama. A peça é uma adaptação do livro "Morro dos Ventos Uivantes" e mostra como memórias sobrepostas em que o passado e o presente se confundem.

Onde: Espaço Semente - Gama

Quando: sábado(30)

Horário: 20h

Valor: gratuito

Eaí Loucura?

Um quadro de stand-Up com podcast, o "Eaí Loucura?" ocorre até este sábado (30), no Espaço Renato Russo. O espetáculo improvisado se desenvolve por meio de entrevistas com figuras conhecidas do Distrito Federal. Se o papo esfriar, o público poderá apertar o botão do tédio, e o assunto será trocado.

Onde: Teatro de Bolso - Espaço Renato Russo

Quando: até 30/3

Horário: 20h

Valor: gratuito

(Arte/R7)

'Luz Aeterna: Ensaio sobre o Sol'

Sucesso entre os brasilienses, a exposição "Luz Aeterna: Ensaio sobre o Sol" continua no CCBB. São sete obras imersivas que evocam a poética do sol ao unir arte e tecnologia para proporcionar experiências sensoriais.

Onde: Galeria 2, Galeria 4 e Pavilhão de Vidro - CCBB

Quando: até 5 de maio

Horário: 9h às 20h40

Valor: gratuito

'A Invenção da Cor: Magic Square'

A exposição está no CCBB até este domingo (31). A mostra cria planos de cor luminosos, formando ambientes para serem concorridos e experienciados pelos visitantes. O labirinto foi construído ao ar livre, pintado com cores fortes que transporta a arte para fora do ambiente das galerias.

Onde: Jardins do CCBB

Quando: até 31/3

Horário: 9h às 20h30

Valor: gratuito

(Divulgação/ benzadeus e Largo tudo)

Complexo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo está com uma programação cheia de artistas para o fim de semana. Neste sábado (30), o pagode toma conta do espaço. A banda Mistura 61 se apresenta e promete animar a noite. No domingo (31), o show fica por conta da banda Largo Tudo.

Onde: SAAN, quadra 1 -Complexo Fora do Eixo

Quando: sábado (30) e domingo (31)

Horário: sábado, a partir das 20h; domingo, a partir das 17h

Valor: a partir de R$ 30

O Cine Drive-In exibe até 3 de abril os filme "Kung Fu Panda 4" e "Godzilla e King: O novo Império". Os longas contam com sessões diárias das 18h40 às 22h10. O espaço oferece alimentação, que pode ser servida dentro dos automóveis.

O Cine Drive-In exibe até 3 de abril os filme "Kung Fu Panda 4" e "Godzilla e King: O novo Império". Os longas contam com sessões diárias das 18h40 às 22h10. O espaço oferece alimentação, que pode ser servida dentro dos automóveis.

Onde: Cine Drive -in

Quando: até 3 de abril

Horário: "Kung Fu Panda", às 18h40; Godzilla, às 20h15 e às 22h10

Valor: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Neste sábado (30) e domingo (31), as crianças poderão ter um momento único com o coelhinho da páscoa no Taguatinga Shopping. O encontro acolherá 25 crianças e familiares por sessão.

Neste sábado (30) e domingo (31), as crianças poderão ter um momento único com o coelhinho da páscoa no Taguatinga Shopping. O encontro acolherá 25 crianças e familiares por sessão.

Onde: Taguatinga Shopping

Quando: sábado (30) e domingo(31)

Horário: sábado: 10h, 14h, 16h e 19h; domingo: 14, 16h e 18h

Valor: gratuito

(Reproduçõa/ Instagram @ pontãodolagosul)

Toca do Coelho

O Pontão do Lago Sul está com um complexo decorado com a temática de Páscoa. Além do cenário, o espaço conta com uma programação com oficinas e contação de histórias para crianças.

Onde: Jardim de Páscoa - Pontão do Lago Sul

Quando: até 7 de abril

Horário: 14h às 22h

Ateliê Memória: Scrapbook - Colagem de Lembranças

O Programa Educativo do CCBB Brasília promove oficina gratuita de scrapbook. A atividade aborda a fotografia como um poderoso registro de memórias, trajetórias e experiências. Os participantes são incentivados a levar fotos reveladas, para criar seu próprio álbum de recordações.

Onde: Sala do Educativo - CCBB

Quando: sexta-feira (29)

Horário: 17h

Valor: gratuito

Ateliê Criação: Hora do Holograma

O Programa Educativo do CCBB Brasília convida o público a aprender a criar imagens tridimensionais usando luz. Os participantes vão produzir um suporte de acetato, que, ao ser colocado sobre o celular, reflete o que está na tela do aparelho. A atividade propõe um momento de diversão e aprendizado conjunto entre pais e filhos, enquanto estimula habilidades manuais.

Quando: sábado (30) e domingo (31)

Horário: 16h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro