Frente parlamentar mista lança agenda legislativa para ampliar rede de oferta de crédito

Documento prevê nove projetos importantes Documento prevê nove projetos importantes (Telmo Ximenes - 27.3.24)

A FPSNF (Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento) lançou nessa terça-feira (26) a agenda legislativa de 2024 em um evento na Câmara dos Deputados. Ao todo, nove projetos de leis são tratados como prioridades pelos parlamentares com o objetivo de ampliar a rede de oferta de crédito ao setor público e privado.

Para o presidente da ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento) e coordenador externo da Frente, Celso Pansera, é importante ter uma agenda estruturada, clara e com ações objetivas. “Nós queremos, através da ABDE e da frente, dar o suporte para que o parlamento faça o debate dessas modificações legislativas, e que isso ajude o Brasil a retomar esse eixo da economia”.

Entre as prioridades estão o PL 5719/2023, que trata do financiamento às exportações, a PEC 132/2023, da Reforma Tributária e da criação do regime tributário especial para instituições financeiras, e o PL 6235/2023, que institui as LCD (Letras de Crédito do Desenvolvimento).

O SFN é uma rede de instituições financeiras de todo o país que corresponde a 45% de participação na oferta de crédito no Brasil com um volume de operações que chega a R$ 2,4 trilhões.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro