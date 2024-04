GDF articula com governo federal verba para revitalização da Praça dos Três Poderes Teatro Nacional Parcerias são feitas em conjunto com o Iphan; licitação da Praça dos Três Poderes deve ser publicado na próxima semana

GDF aguarda recursos do Governo Federal para obras (Ana Volpe/Ag/Ana Volpe/Agência Senado)

O Governo do Distrito Federal articula com o governo federal um acordo para receber verbas para a revitalização da Praça dos Três Poderes e do Teatro Nacional. O diálogo conta com a participação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Segundo o presidente do órgão, Leandro Grass, a expectativa é que a licitação referente as obras na Praça dos Três poderes seja publicada já na próxima semana. “Uma vez que o projeto esteja pronto, o Governo do DF se encarregará da obra e executará aquilo que está no projeto”, disse.

Grass destaca que a Praça é um símbolo importante para o Brasil e que não se trata de uma “reforma qualquer”. “Temos vários monumentos aqui, inclusive pedras portuguesas. A gente tem um desafio de drenagem também. Mas estamos felizes com essa parceria e sabemos que o esforço deve ser conjunto”, disse.

No caso do Teatro Nacional, atualmente o GDF realiza reformas na sala Vila Lobos. No entanto, a expectativa é que com recursos do governo federal, a obra seja adiantada. Leandro cita que esses monumentos têm projetos de recuperação que demandam muitos recursos. “Em muitas outras cidades que temos monumentos, como o Teatro Nacional, tivemos uma revitalização completa somente quando o governo federal se juntou ao poder público local”, afirmou.

Reabertura da casa de chá

Café-escola começa a funcionar em junho na casa de chá ( Renato Alves/Agência Brasília/Renato Alves/ Agência Brasília)

Também localizada na Praça dos Três Poderes, a Casa de Chá será revitalizada. Na manhã desta terça-feira (16), Ibaneis Rocha assinou um convênio para implantação de uma empresa pedagógica de gastronomia no local. A operação será feita no formato de cafeteria-escola, onde alunos do Senac-DF farão estágio supervisionado por instrutores da Instituição.

Durante assinatura do acordo, o governador do DF destacou a importância dos acordos com o governo federal para as reformas do Teatro Nacional e da Praça dos Três Poderes, além de comentar as expectativas com a Casa de Chá. “A gente espera estar aqui abrindo esse espaço para toda a população do DF e quem nos visitas já no mês de junho”, disse ele.

A Casa de Chá teve um trabalho de tipografia baseado na letra de Oscar Niemeyer. Ibaneis também reforçou a importância do turismo na capital. “Agora estamos com um turismo que está cada vez mais pungente, os nossos hotéis estão ficando cheios, estamos invertendo nos finais de semana, os hotéis já têm uma boa ocupação e a gente espera com isso melhorar a qualidade do emprego”, disse.

Presidente do Fecomércio, José Aparecido, disse que a expectativa é levar a Casa de Chá para o turismo nacional e internacional. “Temos que deixar essa casa como a que Oscar Niemeyer projetou, uma casa bonita para receber o turista e o brasileiro. Aqui nós teremos gastronomia, e vamos ter esses alunos e instrutores trabalhando aqui. Vamos revitalizar colocando móveis com característica brasiliense, com características da capital federal. E gastronomia e turismo não tem como apartar, tem que andarem juntas”, disse.

A expectativa é que o espaço seja aberto em 26 de junho, com cardápio formulado para contemplar as diversas regiões do país. No local terá, por exemplo, pão de queixo com creme de pequi, tapioca, e outros pratos típicos.