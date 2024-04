Governadores apresentam a Pacheco sugestões sobre dívidas de estados Expectativa é que Fernando Haddad envie uma proposta do governo com o tema na próxima semana

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, presidente do Senado (Roque de Sá/Agência Senado)

Governadores dos estados mais endividados se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta segunda-feira (15) para apresentar caminhos sobre as dívidas dos estados com a União. O objetivo é adiantar ao Congresso o que os gestores locais consideram viável para resolver o problema, já que a expectativa é de que o Ministério da Fazenda apresente na próxima semana um projeto de lei complementar sobre o tema.

Estiveram reunidos com Pacheco na Residência Oficial do Senado os governadores Cláudio Castro (RJ), Romeu Zema (MG), Tarcísio de Freitas (SP) e Ronaldo Caiado (GO). O governador em exercício Gabriel de Souza representou o Rio Grande do Sul.

Os gestores locais procuram garantir uma reestruturação de dívidas junto ao governo federal. Uma das possibilidades discutidas consiste na federalização das dívidas, com a União recebendo ativos, inclusive de companhias estaduais, para amortizar o valor do débito.

Outra tentativa é conseguir reduzir o indexador da dívida dos estados, que consiste no IPCA (Índice de preços ao consumidor) mais 4% limitado à taxa básica de juros.

Ao aliviar o indexador, os estados mostram-se abertos a aceitar que a União possa cobrar uma contrapartida. Uma sugestão, defendida inclusive por Pacheco, é que os estados se comprometam a realizar investimentos de interesse mútuo, seja na área de infraestrutura ou de outros serviços básicos, como educação e saúde.

Reportagem em atualização.