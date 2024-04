Pacheco marca sessão do Congresso para a quinta-feira da próxima semana Parlamentares têm 30 vetos pendentes de análise; pauta ainda será definida com articulação entre o governo e líderes

Alto contraste

A+

A-

Pauta do Senado não foi definida (Jonas Pereira/Jonas Pereira/Agência Senado)

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acertou nesta quinta-feira (11) em reunião de líderes que a próxima sessão conjunta da Câmara e do Senado ocorrerá no dia 18 - quinta-feira da semana que vem. Ainda não há uma pauta definida. Para isso, a base do governo deve se reunir com os líderes partidários no início da semana para elencar as prioridades do Executivo e dialogar os itens prioritários.

Há 30 vetos presidenciais pendentes de análise, com 28 trancando a pauta, ou seja, precisam ser despachados com prioridade em relação a outros assuntos. O foco deve ficar em torno dos vetos à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual).

Um dos objetivos do governo é tentar costurar um acordo para manter o corte de R$ 5,6 bilhões às emendas de comissão. Segundo o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), a tratativa busca o equilíbrio das contas públicas e ajuste da reivindicação do Congresso Nacional. “Uma das possibilidades pode ser mediar a apreciação, o governo chancelar a derrubada de parte dos vetos relativos aos R$ 5 bilhões aprovados na Lei Orçamentária”, disse.

O bloqueio de recursos atinge diretamente 13 ministérios. Segundo o governo federal, a medida foi necessária para evitar um estouro no limite de despesas da União em função do novo marco fiscal.