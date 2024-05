Governo autoriza medidas temporárias para produtores de leite do Rio Grande do Sul Portaria estabelece novos padrões para coleta e embalagem dos produtos em municípios atingidos pelas enchentes

Alto contraste

A+

A-

Regras são temporárias por conta da tragédia (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O secretário de Defesa Agropecuária autorizou a adoção de medidas excepcionais para estabelecimentos produtores de leite e derivados nos municípios do Rio Grande do Sul. A pasta e ressalta que as novas normas são temporárias, e poderão ser adotadas pelas instituições já cadastradas no SIF (Serviço de Inspeção Federal). Entre os parâmetros alterações, estão regras para a coleta de leite e a embalagem do produto.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Luce Costa/Arte R7

Segundo o IBGE, em 2022, o estado era o terceiro maior produtor de leite no Brasil, ficando atrás apenas de Minas Gerais e Paraná. Pela portaria, os estabelecimentos de leite e derivados localizados no estado de Santa Catarina, registrados SIF, poderão receber o leite nas condições fixadas, das propriedades rurais localizadas nos municípios do estado do Rio Grande do Sul afetados pela situação de calamidade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para a extração do produto, as regras passam a permitir:

A coleta de leite diretamente das propriedades rurais, localizadas nos municípios afetados, pelo estabelecimento de leite e derivados mais próximos, dispensada a necessidade de cadastro prévio dos produtores no SIGSIF (Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal);

A coleta de leite de produtores inscritos no cadastro dos SIM (Serviços de Inspeção Municipais) e dos SIE (Serviços de Inspeção Estaduais);

A coleta de leite de novos produtores de leite, sem realizar previamente as análises laboratoriais em laboratórios integrantes da RBQL (Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Já o empréstimo de embalagens e produtos controlados entre os estabelecimentos registrados sob diferentes esferas de inspeção sanitária deve observar as seguintes condições:

Publicidade

Será realizado mediante controle da cessão e recebimento dos produtos ou embalagens, com a emissão de documentos ou registros da quantidade e destinação para fins de arquivo e controle;

As embalagens emprestadas utilizadas nos estabelecimentos receptores devem ser claramente identificadas, de modo a garantir rastreabilidade, com a inclusão de referência ao número de registro no serviço de inspeção oficial do estabelecimento de origem e a identificação de lote — Exemplo: “estabelecimento sob SIE n.º XXXX utilizando as embalagens do SIF YYYY”; exemplo: “EXXXX — data de produção”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“As autorizações dispostas nesta Portaria são excepcionais e válidas enquanto perdurar o reconhecimento do Estado de Calamidade Pública pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional”

Catástrofe

Segundo o último boletim do estado do Rio Grande do Sul, 100 óbitos já foram confirmados e dois estão em fase de investigação. Além disso, 374 pessoas estão feridas, 163.786 estão desalojadas, e 130 estão desaparecidas. O Executivo local estima que 1,46 milhão de moradores foram afetadas nos 425 municípios que apresentaram problemas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5