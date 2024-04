Governo Federal lança edital de restauração da Praça dos Três Poderes com recursos do PAC A verba prevista é de R$ 993 mil para recuperação de prédios, obras de arte, estruturas e instalação de câmeras de segurança

Edital vai restaurar Praça e monumentos (Tony Winston/Agência Brasília - 25.06.2015/Tony Winston/Agência Brasília - 25.06.2015)

O Ministério da Cultura e o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) anunciaram a abertura do edital de licitação para contratação do projeto de restauração da Praça dos Três Poderes em Brasília. A verba prevista é de R$ 993 mil e foi contemplada pelo Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) Seleções . O local engloba o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal).

Os monumentos Dois Candangos, A Justiça, Herma de Israel Pinheiro, Herma de JK, Herma de Tiradentes, Pombal e Marco Brasília também deverão ser restaurados.

Além da recuperação do Museu da Cidade e do Espaço Lucio Costa, o edital prevê ainda o restauro de obras de arte e de estruturas comprometidas, iluminação da Praça e dos monumentos, acessibilidade para pessoas com deficiência, drenagem e instalação de câmeras de segurança.

A Praça é obra do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa. A ministra da cultura, Margareth Menezes, afirma que a restauração foi um pedido do presidente Lula, que quer “tratar a nossa capital como ela merece”.

“É uma praça monumental, histórica, que acolhe um conjunto de monumentos e de referências culturais importantes, que estão inclusive no escopo do projeto”, pontua o presidente do Iphan, Leandro Grass. Ele esclarece a previsão é que o projeto seja entregue em fevereiro de 2025, sob supervisão do Iphan, e que a obra vai ser executada pelo governo do Distrito Federal.