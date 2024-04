Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h no Distrito Federal Aviso é válido até as 23h desta quinta (21); instituto prevê pancadas de chuvas e trovoadas isoladas ao longo da tarde

Temperatura deve chegar a 29ºC nesta quinta ( Leonardo Sá/Agência Senado - Arquivo)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja devido ao risco de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h no Distrito Federal. O aviso segue até as 23h desta quinta-feira (21), quando os meteorologistas vão avaliar novamente as condições climáticas. Os riscos envolvem corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Segundo o Inmet, ao longo do dia a temperatura máxima do DF deve chegar a 29ºC, com umidade relativa do ar variando entre 95% e 50%. Durante o período da tarde está prevista a maior quantidade de pancadas de chuvas e trovoadas.

Veja os cuidados:

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e

- Em caso de riscos ou dúvidas, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Para os próximos dias, os riscos de ventos fortes continuam, principalmente no sábado e no domingo. As temperaturas máximas chegam a 28ºC na sexta-feira, com mínima de 19ºC no fim de semana. A umidade relativa do ar se mantém entre 95% e 60%.