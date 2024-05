Justiça autoriza arrombamento de casa de Ciro Gomes por causa de dívida não paga Decisão ocorreu porque o ex-ministro supostamente não pagou uma indenização; medida vale para todos os endereços do político

Ciro supostamente deixou de pagar uma indenização Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Justiça de São Paulo autorizou o arrombamento da casa do ex-ministro Ciro Gomes após determinar busca por bens a serem penhorados na residência dele. A decisão ocorreu porque o político supostamente não pagou uma indenização. O R7 entrou em contato com a assessoria do político e aguarda manifestação.

“A fim de se realizar a penhora e avaliação de tantos bens quantos forem necessários para garantir a presente execução, em todos os endereços conhecidos do executado Ciro Gomes, em especial o endereço declinado nos autos, localizado na Praia de Iracema, na Cidade de Fortaleza, e eventuais endereços conhecidos do executado situados nesta Comarca”, disse o juiz que proferiu a decisão.

O juiz também não autorizou que a esposa de Ciro Gomes seja intimada para pagar a dívida porque ela não faz parte da ação principal.

“Tendo em vista a resistência imotivada do executado em cumprir a obrigação, a permitir concluir que não poupará esforços para impedir a prática dos atos necessários ao cumprimento da obrigação, ficam, desde já deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial se as condições de fato apontarem para a necessidade das medidas mais gravosas”, diz trecho da decisão.