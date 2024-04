Justiça Eleitoral promove campanha nas redes sociais para estimular voto de adolescentes Semana do Jovem Eleitor, que vai até sexta-feira (22), incentiva pessoas entre 16 e 18 anos a participarem do processo eleitoral

A Justiça Eleitoral promove entre esta segunda e sexta (de 18 a 22) nas redes sociais uma campanha dedicada ao voto dos jovens. A chamada "Semana do Jovem Eleitor 2024" busca incentivar pessoas entre 16 e 18 anos a tirar o título e a participar das eleições municipais deste ano.

O lema da campanha é “Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral – A sua voz vai fazer história”. Ao longo desta semana, as redes sociais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) vão interagir de forma mais direta com as pessoas que podem participar das eleições pela primeira vez, mesmo que o voto ainda seja facultativo para quem ainda não completou 18 anos.

A mobilização contará com a cooperação de organizações da sociedade civil e de instituições públicas e privadas. Todos trabalharão de forma especial para chamar atenção ao prazo para serviços como alistamento ou transferência de domicílio, que se encerra em 8 de maio. A partir do dia seguinte, não serão mais permitidas novas inscrições eleitorais no cadastro, a fim de que seja preparada a logística de votação do pleito.

Somente em janeiro e fevereiro deste ano, 417 mil jovens entre 15 e 17 anos solicitaram a primeira via do título de eleitor.

Como participar

Durante a Semana do Jovem Eleitor 2024, os perfis do TSE no Instagram e no TikTok estão dedicados a conversar com os jovens de 16 a 18 anos. Você pode participar compartilhando os materiais do tribunal, publicando sobre o voto jovem nas redes sociais ou produzindo conteúdos autorais com a identidade visual proposta, usando, por exemplo, o filtro do “Festival Primeiro Voto” (disponível pelo story do Instagram).

Para conteúdos autorais, as mensagens podem conter informações sobre como tirar o título eleitoral, voto facultativo e obrigatório, cadastramento biométrico e a importância da participação da juventude nos processos eleitoral e político.

