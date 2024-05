Lira é vaiado, critica população e recebe apoio de Lula em Maceió

Alto contraste

Lula e Arthur Lira em AL (Ricardo Stuckert/PR - 09.05.2024)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi vaiado durante cerimônia de entrega de casas do programa Minha Casa, Minha Vida ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (10), em Maceió, capital de seu estado natal. Em seu discurso, Lira criticou quem o vaiou e recebeu apoio do petista. “Isso é uma falta de respeito”, afirmou.

“O meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam, mas eu duvido, eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito... Mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar pelo seu estado, continuar aprovando matérias no Congresso Nacional, dar suporte para tudo que aconteça nas políticas públicas”, disse Lira.

Enquanto Lira era vaiado, Lula se levantou da cadeira em que estava sentado e se aproximou do parlamentar. Em sua fala, ele saiu em defesa do presidente da Câmara. “A gente precisa apenas aprender a respeitar quando o ato é institucional. O ato não tem cor partidária”, afirmou. “As pessoas que vêm aqui são convidadas por nós, e ninguém leva ninguém na sua casa para ser vaiado, para ser maltratado. É apenas uma questão de comportamento que me incomoda muito”, completou.

Em outro momento de seu discurso, Lula destacou a importância de Lira na condução e aprovação de projetos do governo na Câmara, como a reforma. “Todos foram aprovados. Então queria dizer que eu sou grato pela presença do prefeito, do governador, a presença do Lira, a presença dos deputados. Obrigado, porque se não fossem vocês, mesmo na adversidade, a gente não estaria aqui”, afirmou.

Minha Casa, Minha Vida

As declarações foram dadas por Lula e Lira em agenda em Maceió (AL). Na ocasião, o governo federal entregou 914 apartamentos do Conjunto Residencial Parque da Lagoa, do programa Minha Casa, Minha Vida. A medida vai beneficiar 3.565 pessoas de famílias da faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.460.

O empreendimento foi contratado para atendimento total às famílias que moram na região, portanto, trata-se de uma “demanda fechada”, que vai beneficiar 100% da comunidade Vergel – Orla Lagunar. Das 914 famílias, 488 recebem o Bolsa Família ou o BPC (Benefício de Prestação Continuada), segundo o governo federal.

Parque da Lagoa conta com 1.776 apartamentos, divididos em 89 edifícios de quatro ou cinco pavimentos, que abrigam quatro moradias por andar. Cada unidade tem área privativa de 46,73 m², com valor aproximado de R$ 114 mil, e o residencial tem escola, creche, posto de segurança e posto de saúde na vizinhança. As famílias beneficiadas têm como ocupação principal a pesca.