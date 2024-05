FAB lança alimentos de avião para atender moradores ilhados pelas enchentes no RS

Brasília |Do R7, com informações da Força Aérea Brasileira

Técnica agiliza a entrega de alimentos

A FAB (Força Aérea Brasileira) começou uma operação que vai lançar pacotes de alimentos para os moradores que continuam ilhados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a Aeronáutica, a estratégia busca trazer mais agilidade no atendimento, uma vez que muitas estradas estão obstruídas. O primeiro lançamento aconteceu na região de São Jerônimo (RS) e continha cerca de 2,4 toneladas de fardos de água e cestas básicas (veja imagens abaixo). Além disso, os militares atenderam uma família que estava isolada perto do município de Rio Pardo (RS). Nesta sexta-feira (10), as enchentes completaram 12 dias com mais de 1,7 milhão de afetados.

Os responsáveis pela coordenação da operação explicaram que o material foi equipado com paraquedas pelo Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar, do Exército Brasileiro. Segundo o Capitão Aviador Kleber Aurelio Saugo, um dos pilotos envolvidos na missão, a missão é gratificante.

“É muito importante para o Esquadrão ver que nosso trabalho está sendo útil em um momento tão emergencial. É para isso que treinamos e nos mantemos sempre preparados. Realizar missões de lançamento de carga em uma área de difícil acesso é gratificante e denota a capacidade de emprego da aeronave de transporte militar”, explicou.

Técnicas de comunicação

A FAB explicou que instruiu a família que estava ilhada e sinalizarem em caso de necessidade de resgate ou de suprimentos. Os moradores foram orientados a montar um sinal de “Y” no chão se precisarem ser resgatados ou “X” se quiserem mantimentos. Neste caso, eles montaram um sinal de X. A caixa de mantimentos estava abastecida com água potável, alimentos, lanternas e ponchos.