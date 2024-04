Lula amplia índices de aprovação em quatro estados onde perdeu a eleição de 2022, diz pesquisa

Alto contraste

Lula vetou trecho do texto aprovado pelo Congresso (Ricardo Stuckert/PR — Arquivo)

A primeira rodada da pesquisa Genial/Quaest mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem conseguido aumentar a aprovação do governo em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, estados onde o atual chefe do Executivo recebeu menos votos nas eleições de 2022. Os índices de desaprovação variam entre 47% a 54%, e representaram um aumento em comparação ao número de votos do último pleito (veja mais detalhes abaixo). Além disso, a pesquisa também avalia os governos estaduais das regiões, possíveis candidatos à presidência em 2026, devido à inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL).

Foram realizadas 1.506 entrevistas presenciais em Minas Gerais, 1.121 no Paraná, 1.127 em Goiás e 1.656 em São Paulo. Veja os índices de aprovação do governo federal nos estados:

Confira os índices de aprovação do governo Lula divulgados pela pesquisa (Arte R7 Brasília)

O estudo identificou uma preocupação entre os entrevistados com os rumos da política econômica. Nas quatro regiões, a maioria afirmou que a economia piorou nos últimos anos. 49% no Paraná, 45% em MG e Goiás e 42% em São Paulo.

Confira os índices de aprovação do governo Lula por estado (Arte R7 Brasília)

Governos estaduais

A avaliação de cada gestão estadual mostra, segundo a pesquisa, a influência de cada um em seu domicílio eleitoral. No estudo, o governador de Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) tem 86% de aprovação, seguido por Ratinho Jr (PSD-PR). Já Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Romeu Zema (Novo-MG) apresentaram o mesmo índice de avaliação positiva, de 62%.

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest Pesquisa e Consultoria, algumas áreas mostram as fragilidades dos potenciais candidatos nas próximas eleições gerais, mesmo com os bons resultados. O governo de SP apresenta avaliações baixas no âmbito da segurança pública, enquanto os entrevistados afirmam que MG precisa investir mais em infraestrutura e mobilidade. Já a área do Paraná com os piores resultados na avaliação é a de saúde, ao passo que a população de Goiás gostaria de ver melhorias no transporte público.