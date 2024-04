Gestões de Caiado, Ratinho Jr, Zema e Tarcísio são aprovadas por mais de 60% dos eleitores

Alto contraste

Pesquisa Genial/Quaest sobre a avaliação dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado; Paraná, Ratinho Jr; Minas Gerais, Romeu Zema; e São Paulo, Tarcísio de Freitas, divulgada nesta quinta-feira (11) mostrou que as gestões dos governos dos quatro estados são aprovadas por mais de 60% dos eleitores.

De acordo com o levantamento, Caiado tem a maior aprovação entre os quatro, com 86%. Ratinho Jr aparece em segundo, com 79%. Zema e Tarcísio empataram com 62%. Quanto ao índice de desaprovação, Zema tem 31%; Tarcísio, 29%; Ratinho Jr, 17%; e Caiado, 12%.

A pesquisa mostrou, ainda, que os quatro governadores são avaliados de forma positiva pela maioria do eleitorado dos seus estados. Caiado lidera com 70%. Ratinho Jr tem 59% e Zema e Tarcísio têm 41% cada.

Em relação às avaliações negativas, Zema tem 18%; Tarcísio, 16%; Ratinho Jr, 7%; e Caiado, 6%. O saldo de avaliação (diferença entre os indicadores positivo e negativo) do governo Caiado é de 64 pontos percentuais, enquanto Ratinho tem saldo de 52 pontos percentuais; Tarcísio, de 25 pontos percentuais; e Zema, de 23 pontos percentuais.