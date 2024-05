Lula autoriza abertura de crédito para contratação de mais de 2 mil policiais no DF Governo do DF deve contratar 800 policiais civis e 1.284 policiais militares

Verba é do Fundo Constitucional do DF (Andre Borges/Agência Brasília - Arquivo/Andre Borges/Agência Brasília - Arquivo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a abertura de crédito para contratação de 2.084 agentes de segurança, sendo 800 policiais civis e 1.284 policiais militares. Os recursos previstos são do FCDF (Fundo Constitucional do DF). O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no começo do mês e é resultado de articulação do Governo do DF. A despesa prevista pela Secretaria de Economia do DF é de R$ 318,3 milhões.

O Fundo é uma verba que o governo federal repassa ao Distrito Federal para ajudar no custeio da segurança pública, da saúde e da educação da capital. Além do pagamento de salários, os recursos do FCDF são utilizados para manter a organização e a manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação.

Pela previsão do Governo do DF, as nomeações serão divididas da seguinte forma:

Polícia Militar:

- 1.200 soldados

- 49 alunos do primeiro CFO/cadetes

- 35 oficiais de saúde

Polícia Civil:

- 600 agentes de polícia

- 200 escrivães de polícia