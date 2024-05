Lula chega ao Rio Grande do Sul e vai se reunir com Leite Subiu para 13 o número de mortos em decorrência dos temporais e outros 21 estão desaparecidos; 134 municípios foram afetados

Leite tem pedido ajuda a Lula (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 15.3.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou, na manhã desta quinta-feira (2), em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. A ideia inicial era de que ele sobrevoasse as áreas afetadas pelas fortes chuvas, mas por causa do mau tempo, foi cancelada. Agora, o petista vai se reunir com o governador Eduardo Leite para a tomada de decisões e, depois, vai participar de uma declaração à imprensa.

A quantidade de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 13 de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do estado às 9h desta quinta-feira (2). De acordo com a pasta, 21 pessoas seguem desaparecidas devido às enchentes. Ao menos 134 municípios já foram afetados pelos temporais. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de mais chuva para os próximos dias.

As mortes pelas chuvas foram registradas em Encantado (1), Itaara (1), Pantano Grande (1), Paverama (2), Salvador do Sul (2), Santa Cruz do Sul (1), Santa Maria (3), São João do Polêsine (1) e Segredo (1). Segundo a Defesa Civil, os registros de desaparecidos ocorreram em Candelária (8), Encantado (6), Passa Sete (1), Roca Sales (4) e São Vendelino (2).

O Ministério da Defesa empregou 626 militares, 45 viaturas, 12 embarcações e 5 aeronaves para ajudar as vítimas das chuvas. A ida de Lula ao Rio Grande do Sul foi gestada no último final de semana. Na ocasião, o presidente telefonou para Leite e marcou viagem ao estado. “Amanhã vou pessoalmente ao Sul para verificarmos a situação e o trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado”, escreveu o petista.

A comitiva presidencial é formada, além de Lula, pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Waldez Góes (Integração), Jader Filho (Cidades) e Paulo Pimenta (Secom). Participam do grupo Wolnei Barreiros (secretário nacional de Proteção e Defesa Civil), Edegar Pretto (presidente da Conab) e general Tomás Paiva (comandante do Exército).

Decreto de calamidade

O governador do Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade pública no estado devido às chuvas intensas. A decisão foi publicada na noite de quarta-feira (1º), em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. A medida ressalta a severidade dos impactos das chuvas, inundações, granizo, alagamentos, enxurradas e vendavais no Estado, sendo categorizados como desastres de Nível III, classificados por danos e prejuízos substanciais. O decreto permanecerá em vigor por 180 dias.

No decreto, Leite destaca que os eventos meteorológicos ocasionaram “danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas”.

O decreto estabelece que os órgãos e entidades da administração pública estadual devem prestar apoio imediato às áreas afetadas, em colaboração com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Além disso, o texto prevê a possibilidade de os municípios afetados pedirem auxílio semelhante, cujas solicitações serão avaliadas e homologadas pelo Estado, na tentativa de dar resposta mais ágil e coordenada diante da emergência.

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, os moradores do Rio Grande do Sul podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.