Lula diz que não faltarão recursos para ajudar o RS e fala em até ‘cavoucar dinheiro’

O presidente Lula em agenda (Ricardo Stuckert/PR - 16.04.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar, nesta quinta-feira (9), que não faltarão esforços nem recursos da União para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido por fortes chuvas. “Vamos tentar cavoucar dinheiro aonde tiver”, disse o petista em cerimônia com a presença de integrantes dos Três Poderes.

“A gente nunca tem todo dinheiro do mundo, nunca. E eu já disse três vezes: não faltará esforço desse governo. Vamos tentar cavoucar dinheiro aonde tiver. O Barroso [presidente do STF] acabou de descobrir que tinha R$ 100 milhões em alguma coisa da Justiça. O da Caixa Econômica já arrumou também. Então, se a gente continuar cavoucando, vamos encontrar os recursos necessários para devolver a dignidade ao povo do Rio Grande do Sul”, afirmou Lula.

O presidente da República anunciou que, na próxima segunda-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com o governador do Rio Grande do Sul, para debater a dívida do estado com a União. Lula também informou que, no dia seguinte, 14, o governo vai apresentar medidas relacionadas as pessoas físicas.

“Na verdade, eu estou em conversas com o governador e voltamos a combinar em falar hoje novamente. São detalhes formais [da dívida]. Não tem a ver com o volume de recursos, são detalhes formais que precisam ser discutidos para ter a melhor organização do atendimento do Estado, levando em consideração todas as variáveis”, afirmou Haddad.

Mais cedo, o governo federal anunciou o encaminhamento ao Congresso Nacional de uma medida provisória que visa beneficiar os trabalhadores assalariados, os beneficiários de programas sociais, estado e municípios gaúchos, empresas e produtores rurais do Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (9), no Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a participação de integrantes dos três Poderes: Arthur Lira (presidente da Câmara dos Deputados) e Luís Roberto Barroso (presidente do Supremo Tribunal Federal).

Rio Grande do Sul

Subiu para 107 o número de mortos em decorrência das chuvas e enchentes que atingem o estado, segundo dados da Defesa Civil do RS. Do total de 497 municípios, 425 foram afetados. Mais de 164 mil pessoas seguem sem casas, 374 continuam feridas, 136 desaparecidas e um óbito continua sendo investigado. A MP anunciada por Lula envolve a antecipação de pagamentos do Bolsa Família, do auxílio-gás e a restituição do imposto de renda, por exemplo.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que serão necessários ao menos R$ 19 bilhões para reconstruir o estado. Dados do Ministério da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad, apontam que o total de recursos do conjunto de medidas tomadas é de R$ 50,945 bilhões, cujo impacto aos cofres públicos é de R$ 7 bilhões. Com as medidas anunciadas pelo governo, 3.501 gaúchos serão beneficiados.