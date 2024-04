Lula vai inaugurar faculdade no RJ para alunos campeões de olimpíadas de matemática

Alto contraste

Faculdade terá 400 alunos, diz Lula Faculdade terá 400 alunos, diz Lula (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 21.3.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta segunda-feira (25) que vai inaugurar uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro em 2 de abril para receber alunos que conquistarem a medalha de ouro na Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas). O presidente afirmou que os alunos da faculdade terão acesso a moradia.

"Dia 2 de abril, Camilo [Santana, ministro da Educação] e eu vamos ao Rio de Janeiro inaugurar uma faculdade de matemática. Essa faculdade de matemática é um prêmio para os alunos que forem campeões das Olimpíadas de Matemática. Aqueles que ganharem medalha de ouro. A gente está fazendo essa faculdade, em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e a gente vai começar com 100 alunos. No ano seguinte, mais 100. No ano seguinte, mais 100. E no ano seguinte, mais 100. Serão 400 alunos que vão estudar nessa faculdade de matemática", disse Lula.

"Vai ter apartamento para morar, vai ter moradia. Já está comprado os apartamentos, já está mobiliado. Os primeiros 100 [alunos] que chegarem já vão viver no centro do Rio de Janeiro. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não quer que as pessoas que têm extraordinária genialidade em determinadas coisas saiam do Brasil para ir trabalhar lá fora, estudar lá fora. A gente quer que vocês fiquem no Brasil, estudem no Brasil e sejam gênios no Brasil para ajudar esse país a se transformar em uma grande nação", acrescentou.

As declarações de Lula foram dadas durante o anúncio do pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia, programa financeiro-educacional que prevê destinar até R$ 9.200 por ano como incentivo para que alunos de baixa renda concluam as etapas da educação fundamental. O primeiro pagamento vai ocorrer nesta terça-feira (26).

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o vestibular para a Faculdade de Matemática já foi feito e os alunos vão receber uma bolsa em valor ainda não definido.

O pagamento será feito de acordo com a data de nascimento. Confira o cronograma:

• 26 de março: nascidos em janeiro e fevereiro;

• 27 de março: nascidos em março e abril;

• 28 de março: nascidos em maio e junho;

• 1º de abril: nascidos em julho e agosto;

• 2 de abril: nascidos em setembro e outubro; e

• 3 de abril: nascidos em novembro e dezembro.

Lula assinou a proposta em janeiro deste ano. O programa prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento, e depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído — esses recursos só poderão ser retirados da poupança após a conclusão do ano letivo.

Considerando as dez parcelas, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os valores podem chegar a R$ 9.200 por aluno.

O investimento do Ministério da Educação previsto para a proposta neste ano será de R$ 7,1 bilhões. Em todo o Brasil, 2,5 milhões de estudantes podem ser beneficiados.

Para receber a poupança do ensino médio, o aluno não precisa fazer nenhum cadastro, basta ter o CPF e a matrícula em série, registrada até dois meses após o início do ano letivo. É necessário ter de 14 a 24 anos e ser integrante de família beneficiária do programa Bolsa Família.

A consulta pode ser feita por meio do aplicativo do Ministério da Educação, disponível nas plataformas digitais. De acordo com o Palácio do Planalto, o programa tem o objetivo de promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público.